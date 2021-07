Love is in the Air Anticipazioni 15 luglio 2021: Serkan sta male! Eda corre al suo capezzale (Di mercoledì 14 luglio 2021) Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 15 luglio 2021. Nelle Trame dell'episodio della nuova soap Turca in onda su Canale5, Serkan si sente male ed Eda deve correre da lui. Purtroppo però anche Selin è stata informata! Leggi su comingsoon (Di mercoledì 14 luglio 2021) Scopriamo cosa rivelano lediis in the Air per la puntata del 15. Nelle Trame dell'episodio della nuova soap Turca in onda su Canale5,si sente male ed Eda devere da lui. Purtroppo però anche Selin è stata informata!

Advertising

OlimpiaMI1936 : ??Il giorno atteso sei anni è arrivato: Melli e Milano un amore che ha battuto il tempo e la lontananza?… - maleficagnes : A ME LOVE IS IN THE AIR NON È PIACIUTO, OK? - Feer20sep : Marquei como visto Chicago Med - 5x18 - In the Name of Love - share_the_love_ : @bellodecasaa pianoforte - Ririsgirlfriend : Ho sentito la nuova canzone di Ed Sheeran oggi, e posso dire che mi manca l’era di The A Team and Give Me Love -