Londra, il sindaco Khan sfida Boris Johnson: «Sui mezzi pubblici resta l'obbligo di mascherina» (Di mercoledì 14 luglio 2021) Si avvicina la fine delle restrizioni in Inghilterra, prevista per il 19 luglio. A Londra, però, resterà l'obbligo di mascherina sui mezzi pubblici, per una decisione assunta dal sindaco Sadiq Khan. «Non sono disposto a stare a guardare mettendo a rischio i londinesi e la ripresa della nostra città», ha detto il primo cittadino. Khan ha chiesto alla Transport for London (TfL) di attuare l'obbligo dell'uso delle mascherine sui mezzi pubblici.

AleAllocca : Fine totale delle restrizioni: è scontro tra Khan e Johnson Il sindaco chiede alla TFL di continuare a obbligare l… - ultimenews24 : Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha chiesto alla 'Transport for London' (TfL) di attuare l'obbligo dell'uso delle… - OlderGf : Johnson ha tolto l'obbligo di mascherina? Il sindaco di Londra la rende obbligatoria in metropolitana e nei traspor… - serenel14278447 : RT @Adnkronos: #Covid #Gb, sindaco Londra non vuole rischiare: 'Sui mezzi pubblici solo con le #mascherine'. - pixel_di : RT @Adnkronos: #Covid #Gb, sindaco Londra non vuole rischiare: 'Sui mezzi pubblici solo con le #mascherine'. -