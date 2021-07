Lombardia | Massoletti Confcommercio | ' imprese storiche antidoto alla crisi'

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Milano, 14 lug. (Adnkronos) - “Riconoscere le attivitàsignifica riconoscere il lavoro di una vita. Dietro ad ogni impresa ci sono storie di persone, famiglie, amici che rappresentano punti di riferimento preziosi e imprescindibili per intere comunità” ha aggiunto. “In un momento in cui affrontiamo con speranza e fiducia il cammino verso la ripartenza, questesono l'esempio più bello di quella tenacia e capacità di rinnovarsi che ha permesso e, ne siamo convinti, permetterà anche in futuro di superare i momenti più difficili”. Così il vicepresidente vicario di...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia Massoletti

askanews

Lo afferma il vicepresidente vicario di Confcommercio, Carlo, sulla misura 'Formare per Assumere' approvata dalla Regione. "L'emergenza Covid ha cambiato molte cose. ...... Carlo, presidente di Confcommercio, che va ad integrare la squadra dei cinque ... "Dovremmo metterlo a terra a breve - annuncia - , con il supporto di Regione, che coprirà la ...Milano, 14 lug. (askanews) - "Un riconoscimento importante per tanti imprenditori che grazie alla loro tenacia il loro coraggio e il loro 'saper fare' hanno portato avanti la loro attività per più di ...Bentornati saldi: per l'anno 2021, in Lombardia (e in provincia di Brescia) prenderanno il via da sabato 3 luglio, e proseguiranno fino al 31 agosto (poco meno di 60 giorni, la durata massima dei sald ...