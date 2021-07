Loki stagione 2, l’annuncio di Disney sconvolge i fan della serie (Di mercoledì 14 luglio 2021) La stagione 2 di Loki si farà. l’annuncio è arrivato a sorpresa dalla stessa Disney, che ha inserito nei titoli di coda del sesto e ultimo episodio disponibile da questa mattina la scritta rossa “Loki tornerà nella stagione 2”. La frase appare in un primo piano della scheda che ha per protagonista il Dio dell’inganno, subito dopo i fascicoli della TVA. Loki 2 si farà, Disney esaudisce il desiderio dei fan Tutto vero, la seconda stagione di Loki è confermata ufficialmente. Con ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 14 luglio 2021) La2 disi farà.è arrivato a sorpresa dalla stessa, che ha inserito nei titoli di coda del sesto e ultimo episodio disponibile da questa mattina la scritta rossa “tornerà nella2”. La frase appare in un primo pianoscheda che ha per protagonista il Dio dell’inganno, subito dopo i fascicoliTVA.2 si farà,esaudisce il desiderio dei fan Tutto vero, la secondadiè confermata ufficialmente. Con ...

