Loki | ecco in che modo Zodiac ha influenzato la serie di Disney+

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Sono tante le influenze di altri grandi titoli del cinema e della televisione per latv Marvel, e tra queste vi è anche il film di David Fincher,. Siamo ormai giunti al season finale di, latv didedicata al Dio dell'Inganno, e nelle scorse settimane abbiamo potuto assistere a diverse influenze e citazioni illustri all'interno dello show Marvel. Ma come si inserisce tra queste il film del 2007 diretto da David Fincher,? Lo racconta la direttrice della fotografia di, Autumn Durald Arkapaw. Arkapaw - che come ...

Ultime Notizie dalla rete : Loki ecco

Un grosso timbro arriva a marchiare in rosso il foglio, e la scritta è inequivocabile: 'ritornerà nella seconda stagione' . Tom Hiddleston , nelle ultime dichiarazioni , se era tenuto vago sulla ...il post su Instagram di Andy Serkis: Nel cast di doppiatori, che vedrà coinvolti tutti gli ... Paul Rudd ( Ant - Man ), Sebastian Stan ( Bucky Barnes ), Tom Hiddleston (), Natalie Portman ( ...Ora che la prima stagione di Loki è terminata è tempo di pensare alla prossima serie che ci attende, What If...?, e come gli show potrebbero collegarsi.Sono tante le influenze di altri grandi titoli del cinema e della televisione per la serie tv Marvel Loki, e tra queste vi è anche il film di David Fincher, Zodiac. Siamo ormai giunti al season ...