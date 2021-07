Locatelli-Juventus | brusca frenata per il centrocampista La situazione

(Di mercoledì 14 luglio 2021)per quanto concerne la trattativa. Secondo Sky Sport, i neroverdi vorrebbero inserire l’opzione prestito con obbligo di riscatto (e non diritto). Intanto l’Arsenal è alla finestra. Fonte foto Zimbio L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Calciomercato, Aouar e gli altri obiettivi a centrocampo Calciomercato: due centrocampisti per Allegri Sconcerti sulla trattativa-Juve: “Lui vuole andare a ...

... le prossime ore sono decisive, protagonista Jorge MendesArchiviato l'Europeo, anche la... poi c'è ovviamente Manuel. Il centrocampista del Sassuolo è sempre stato l'obiettivo numero ...Il caso più caldo è però sempre quello di Manuel. Il forcing dellaprosegue e adesso si punta a strappare finalmente l'accordo con il Sassuolo. Per seguire e interagire in DIRETTA ...Locatelli con il cuore e con la testa è già alla Juventus. È imminente il nuovo incontro tra i vertici bianconeri e l’a.d. del Sassuolo Carnevali, che ora frena e si fa forte dell’offerta dell’Arsenal ...Brusca frenata per quanto concerne la trattativa Locatelli-Juventus. Secondo Sky Sport, i neroverdi vorrebbero inserire l'opzione prestito con obbligo di risca ...