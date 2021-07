L'obolo dell'Arcivescovo (Di mercoledì 14 luglio 2021) A leggere le carte che incriminano Monsignor Angelo Becciu si ha la sensazione che i soldi dell'obolo di San Pietro non finissero proprio nelle tasche dei poveri, ma in quelle di spregiudicati affaristi e spregiudicati monsignori. Mi è capitata tra le mani una vecchia intervista che l'Arcivescovo Angelo Becciu concesse a Panorama nel 2015. Nonostante siano trascorsi sei anni e il prelato di Pattada non sia più il numero due della Segreteria di Stato della Santa Sede, ma sia stato costretto a rinunciare alla carica di prefetto della Congregazione delle cause dei santi e ... Leggi su panorama (Di mercoledì 14 luglio 2021) A leggere le carte che incriminano Monsignor Angelo Becciu si ha la sensazione che i soldidi San Pietro non finissero proprio nelle tasche dei poveri, ma in quelle di spregiudicati affaristi e spregiudicati monsignori. Mi è capitata tra le mani una vecchia intervista che l'Angelo Becciu concesse a Panorama nel 2015. Nonostante siano trascorsi sei anni e il prelato di Pattada non sia più il numero duea Segreteria di Statoa Santa Sede, ma sia stato costretto a rinunciare alla carica di prefettoa Congregazionee cause dei santi e ...

Ultime Notizie dalla rete : obolo dell Vaticano : La carta che assolve Becciu dimenticata dai pm vaticani Un documento firmato dal cardinale Pietro Parolin permette al monsignore sotto accusa di spendere a suo piacimento il denaro dell'Obolo di San Pietro. C'è una carta - bomba firmata dal cardinale Pietro Parolin, numero due del Papa, che assolve il cardinale Angelo Becciu, il numero 3. Dice che Becciu poteva spendere dove, ...

L'obolo dell'Arcivescovo

Termini Imerese, si presenta il libro “I mercanti nel tempio” L’Associazione “25 Aprile” di Termini Imerese presenta il libro “I mercanti nel tempio”, inchiesta sull’Obolo di San Pietro e i fondi riservati del ...

