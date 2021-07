«Lo sport è credere in un sogno», Claudio Marchisio e gli altri accanto «Lavazza per lo sport» (Di mercoledì 14 luglio 2021) «Lo sport unisce» dice Claudio Marchisio alla conferenze stampa per la presentazione di Lavazza per lo sport, il progetto nato a supporto delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, «Per questo ora più che mai è assolutamente necessario investire nello sport». E che la ripartenza passi (anche) dallo sport, lo abbiamo visto proprio in questi giorni, dopo la vittoria della Nazionale che ha riportato l’Italia sul tetto d’Europa. Lo abbiamo vissuto con Matteo Berrettini sul campo di Wimbledon. E lo vivremo ancora, nelle ormai prossime Olimpiadi di Tokyo dove i nostri azzurri competeranno in 36 discipline differenti. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 14 luglio 2021) «Lo sport unisce» dice Claudio Marchisio alla conferenze stampa per la presentazione di Lavazza per lo sport, il progetto nato a supporto delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, «Per questo ora più che mai è assolutamente necessario investire nello sport». E che la ripartenza passi (anche) dallo sport, lo abbiamo visto proprio in questi giorni, dopo la vittoria della Nazionale che ha riportato l’Italia sul tetto d’Europa. Lo abbiamo vissuto con Matteo Berrettini sul campo di Wimbledon. E lo vivremo ancora, nelle ormai prossime Olimpiadi di Tokyo dove i nostri azzurri competeranno in 36 discipline differenti.

