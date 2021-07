Lo riconoscete? E’ proprio Ciampolillo. E rispunta così: “Ho salvato io il ddl Zan” (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma, 14 lug – E’ lui o non è lui? Ma certo che è lui. Il senatore ex grillino, il vegano pro-cannabis che evitò al Var il requiem per il Conte bis, il Batman governativo, leggendario per un giorno e poco più… Lello Ciampolillo. E’ sempre lui a intervenire last minute per salvare capra e cavoli, stavolta con un tempismo quasi perfetto in zona Cesarini. Il ddl Zan, così come proposto dall’arcobalenata armata parlamentare, tenuto in piedi da un sol voto. Sempre il suo, sempre di Ciampolillo. Che sospirone di sollievo per gli Lgbt di tutto il mondo uniti, fortuna che un ex pentastellato si è fiondato a evitare il naufragio del disegno di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma, 14 lug – E’ lui o non è lui? Ma certo che è lui. Il senatore ex grillino, il vegano pro-cannabis che evitò al Var il requiem per il Conte bis, il Batman governativo, leggendario per un giorno e poco più… Lello. E’ sempre lui a intervenire last minute per salvare capra e cavoli, stavolta con un tempismo quasi perfetto in zona Cesarini. Il ddl Zan,come proposto dall’arcobalenata armata parlamentare, tenuto in piedi da un sol voto. Sempre il suo, sempre di. Che sospirone di sollievo per gli Lgbt di tutto il mondo uniti, fortuna che un ex pentastellato si è fiondato a evitare il naufragio del disegno di ...

