LIVE Tour de France 2021, tappa di oggi in DIRETTA: super Pogacar! Vittoria davanti a Vingegaard e Carapaz! Si stacca Uran (Di mercoledì 14 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Tour DE France 17.33 La superiorità di Tadej Pogacar continua ad essere schiacciante: la tappa di oggi evidentemente conferma che si dovrà lottare solo per il secondo e il terzo gradino del podio. Il primo è già occupato. 17.32 Questa la nuova classifica generale: 1 TADEJ POGACAR 1 UAE TEAM EMIRATES 71h 26? 27” – B : 26” – 2 JONAS Vingegaard 18 JUMBO – VISMA 71h 32? 06” + 00h 05? 39” B : 6” – 3 RICHARD CARAPAZ 22 INEOS GRENADIERS 71h 32? 10” + 00h 05? 43” B : 4” – 4 RIGOBERTO ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE17.33 Laiorità di Tadej Pogacar continua ad essere schiacciante: ladievidentemente conferma che si dovrà lottare solo per il secondo e il terzo gradino del podio. Il primo è già occupato. 17.32 Questa la nuova classifica generale: 1 TADEJ POGACAR 1 UAE TEAM EMIRATES 71h 26? 27” – B : 26” – 2 JONAS18 JUMBO – VISMA 71h 32? 06” + 00h 05? 39” B : 6” – 3 RICHARD CARAPAZ 22 INEOS GRENADIERS 71h 32? 10” + 00h 05? 43” B : 4” – 4 RIGOBERTO ...

ilvolo : Alla luce delle vigenti norme, l’intero tour “10 Years – Live” previsto nel 2021 verrà posticipato al 2022. Ci teni… - RadioItalia : I concerti italiani sono rimandati all’anno prossimo! @ilvolo - a_autieri : Due cose sul Live Data del Tour: 1) per favore mettetelo in tutte le corse, è una goduria da nerd. 2) Magari ricord… - zazoomblog : LIVE Tour de France 2021 tappa di oggi in DIRETTA: Perez in testa gruppo a 3 minuti - #France #tappa #DIRETTA:… - SkySport : #TourDeFrance2021, 17^ tappa LIVE: segui l'ascesa finale al Col du Portet #SkySport #Ciclismo -