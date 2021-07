LIVE Tour de France 2021, tappa di oggi in DIRETTA: attacca Tadej Pogacar! Rimangono solo Vingegaard e Carapaz! (Di mercoledì 14 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Tour DE France 17.01 Uran intanto trova manforte da parte del connazionale e compagno di squadra Higuita e da O’Connor. 17.00 I distacchi saranno davvero pesantissimi al termine di questa tappa: rischia di fare il vuoto il trio al comando. 16.59 AUMENTA ANCORA IL RITMO Pogacar! 16.59 Collabora giustamente anche Vingegaard! Uran si è staccato e in ottica podio il danese deve puntare a guadagnare. 16.58 PAGA RIGOBERTO URAN!! Rimangono solo POGACAR, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE17.01 Uran intanto trova manforte da parte del connazionale e compagno di squadra Higuita e da O’Connor. 17.00 I distacchi saranno davvero pesantissimi al termine di questa: rischia di fare il vuoto il trio al comando. 16.59 AUMENTA ANCORA IL RITMO16.59 Collabora giustamente anche! Uran si è staccato e in ottica podio il danese deve puntare a guadagnare. 16.58 PAGA RIGOBERTO URAN!!POGACAR, ...

ilvolo : Alla luce delle vigenti norme, l’intero tour “10 Years – Live” previsto nel 2021 verrà posticipato al 2022. Ci teni… - RadioItalia : I concerti italiani sono rimandati all’anno prossimo! @ilvolo - zazoomblog : LIVE Tour de France 2021 tappa di oggi in DIRETTA: Perez in testa gruppo a 3 minuti - #France #tappa #DIRETTA:… - SkySport : #TourDeFrance2021, 17^ tappa LIVE: segui l'ascesa finale al Col du Portet #SkySport #Ciclismo - wajtingforlouis : RT @AllMusicItalia: Parte oggi il tour di @francescacheeks. Si aggiungono due sold out e cinque nuove date. Ecco il calendario aggiornato… -