L’indiscrezione | l’Udinese offre solo 2 milioni per Silvestri Il giro di portieri

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 14 luglio 2021)ha l’accordo con Joronen ema non con i club di appartenenza, rispettivamente Brescia e Verona. L’Hellas chiede almeno 6per la cessione del portiere in scadenza nel 2022,ne2 più bonus, a queste condizioni non ci sono molti margini ma evidentemente se ne potrà riparlare. Il Genoa continua a parlare con il Torino per Sirigu, ha voglia di sbloccare, è una scelta precisa di Preziosi. Al momento Sepe non è completamente fuori dai giochi, ma i riflettori sono su Sirigu. Foto: Instagram personaleL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.