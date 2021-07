Licata | vietata la balneazione a causa di residuati bellici

Leggi su nonsolonautica

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Delle cartucce calibro 7,62×51 mm, risalenti alla seconda guerra mondiale, sono state rinvenute nella acque di. Iche si trovano a meno di 300 metri dalla spiaggia dovranno essere rimossi o fatti brillare. Nel frattempo, però, la Capitaneria di porto ha vietato qualsiasi attività, compresa la, nel raggio di 500 metri. Niente bagno in mare, quindi, ma nemmeno ormeggio, transito o pesca in località Falconara a. Questo per evitare qualsiasi rischio per le persone, in attesa della bonifica del posto. L’evento in realtà non è isolato e sfogliando le cronache degli ...