“Libertà solo per chi è vaccinato”: Brusaferro conferma la linea dell’obbligo indiretto (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma, 14 lug – “Libertà solo per chi è vaccinato“: Silvio Brusaferro lo dice forte e chiaro, conclamando la linea del governo di voler far vaccinare tutti, con un obbligo indiretto. Mentre è in atto lo scontro nella maggioranza tra chi è favorevole e chi contrario al modello francese, con il green pass obbligatorio per qualsiasi attività sociale, il portavoce del Cts spinge sulla vaccinazione a oltranza. Come? Facile: se tu imponi il green pass per fare qualsiasi cosa, ecco che tanti seppur obtorto collo si faranno il vaccino. Brusaferro spinge per l’obbligo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma, 14 lug – “per chi è“: Silviolo dice forte e chiaro, conclamando ladel governo di voler far vaccinare tutti, con un obbligo. Mentre è in atto lo scontro nella maggioranza tra chi è favorevole e chi contrario al modello francese, con il green pass obbligatorio per qualsiasi attività sociale, il portavoce del Cts spinge sulla vaccinazione a oltranza. Come? Facile: se tu imponi il green pass per fare qualsiasi cosa, ecco che tanti seppur obtorto collo si faranno il vaccino.spinge per l’obbligo ...

