L'esempio di Parigi sul pass vaccinale: un milione di richieste in un giorno solo. Ecco come funziona (Di mercoledì 14 luglio 2021) Corsa alle prenotazioni dei sieri dopo l'annuncio di Macron: trasporti, ristoranti e luoghi pubblici solo da immuni. Dalla Germania alla Grecia, dove è già stato adottato. I virologi italiani: "Ben venga". Merkel: "Ora no all'obbligo". L'Ue: decidono gli Stati Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 14 luglio 2021) Corsa alle prenotazioni dei sieri dopo l'annuncio di Macron: trasporti, ristoranti e luoghi pubblicida immuni. Dalla Germania alla Grecia, dove è già stato adottato. I virologi italiani: "Ben venga". Merkel: "Ora no all'obbligo". L'Ue: decidono gli Stati

Advertising

Nadia_hopppe1 : RT @LupodiBrughiera: 18/ Sulle tensioni tra Londra e Parigi possiamo notare per esempio questa recentissima diatriba: - ValeMameli : RT @LupodiBrughiera: 18/ Sulle tensioni tra Londra e Parigi possiamo notare per esempio questa recentissima diatriba: - semeraro_g : RT @LupodiBrughiera: 18/ Sulle tensioni tra Londra e Parigi possiamo notare per esempio questa recentissima diatriba: - LupodiBrughiera : 18/ Sulle tensioni tra Londra e Parigi possiamo notare per esempio questa recentissima diatriba: - quiviviamobene : @nicogroja @77deh @booksmarcopolo Esempio a Parigi dei cestini « vigipirate » (anti attentato). Belli eh (foto Les… -