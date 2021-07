Legge anti-Lgbtq | l' Ue lancia la procedura di infrazione contro Orban

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Dovrebbe partire domani la lettera della Commissione Europea per il governo di Budapest in cui viene annunciata unadiper lai che Viktornon vuole ritirare. A quanto si apprende da fonti Ue, il dado è tratto a Palazzo Berlaymont. La lettera è il primo passo per lache potrebbe portare ad una querelle davalla Corte di giustizia Ue e a sanzioni pecuniarie. Martedì prossimo invece la Commissione presenterà l’annunciato rapporto sul rispetto dello stato di diritto per ogni Stato membro ...

