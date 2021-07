Lega | Ciacciarelli | nessuno pensi a riapertura discarica Roccasecca

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma – “Quello che sta accadendo in queste ore a Roma, a causa dell’emergenza rifiuti, ha veramente dell’incredibile. Con la gente, giustamente esausta ed esasperata, che addirittura arriva a fare le barricate per strada.” “Con i cassonetti stracolmi dati alle fiamme. Con addirittura alcuni esercizi pubblici costretti a chiudere, a causa degli odori nauseabondi che provengono dai rifiuti non raccolti.” “In questo contesto indecoroso, Raggi e Zingaretti, oltre al solito stucchevole rimpallo delle responsabilità, invece di affrontare il problema dal punto di vista della programmazione, stanno pensando di individuare altre discariche nel Lazio. Ebbene,...