L’economia americana vola ma per la Fed contano i posti di lavoro (e non bastano) (Di mercoledì 14 luglio 2021) Non è tempo di tapering, non ancora almeno. Jerome Powell, governatore della Federal Reserve, è stato piuttosto chiaro nel rivolgersi al Congresso americano. Nessuna riduzione dell’acquisto di bond da parte della Fed, il cosiddetto tapering, perché il mercato del lavoro è ancora troppo indietro. E così, Powell ha allontanato uno dei principali timori dei mercati, la correzione della politica monetaria, malgrado la robusta crescita e soprattutto la fiammata dell’inflazione, che ancora ieri nei primi dati di giugno ha registrato una nuova accelerazione salendo a +5,4% su base annuale. Il punto, ha spiegato Powell nel giorno in cui al di là dell’Atlantico la Banca centrale ... Leggi su formiche (Di mercoledì 14 luglio 2021) Non è tempo di tapering, non ancora almeno. Jerome Powell, governatore della Federal Reserve, è stato piuttosto chiaro nel rivolgersi al Congresso americano. Nessuna riduzione dell’acquisto di bond da parte della Fed, il cosiddetto tapering, perché il mercato delè ancora troppo indietro. E così, Powell ha allontanato uno dei principali timori dei mercati, la correzione della politica monetaria, malgrado la robusta crescita e soprattutto la fiammata dell’inflazione, che ancora ieri nei primi dati di giugno ha registrato una nuova accelerazione salendo a +5,4% su base annuale. Il punto, ha spiegato Powell nel giorno in cui al di là dell’Atlantico la Banca centrale ...

