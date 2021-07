Le prime parole di Donnarumma al PSG: “Qui per provare a vincere. Sto aprendo un nuovo capitolo della mia vita” (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ecco le prime parole di Gianluigi Donnarumma al PSG, riportate dal sito ufficiale del club: Gianluigi, sei un giocatore del PSG, che estate è per te?“Vivo tante emozioni, tra la vittoria all’Euro e il mio arrivo oggi. Io sono qui, sono molto felice di far parte di questo grande club e sono qui per provare a vincere. È un grande club, con una grande storia e sono felice di poterne far parte”. Come affronterai questa nuova sfida?“Sto aprendo un nuovo capitolo della mia vita, sono cresciuto molto a Milano e ora mi sento ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ecco ledi Gianluigial PSG, riportate dal sito ufficiale del club: Gianluigi, sei un giocatore del PSG, che estate è per te?“Vivo tante emozioni, tra la vittoria all’Euro e il mio arrivo oggi. Io sono qui, sono molto felice di far parte di questo grande club e sono qui per. È un grande club, con una grande storia e sono felice di poterne far parte”. Come affronterai questa nuova sfida?“Stounmia, sono cresciuto molto a Milano e ora mi sento ...

