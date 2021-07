Le misure di Macron spingono la corsa ai vaccini | prenotazioni già per 2 milioni

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Comincia a dare i primi risultati la strategia adottata dal presidente per contrastare la diffusione della variante Delta. Tantissime richieste di vaccinazioni a 48 ore dall'introduzione dell'obbligo ...

brandobenifei : Le misure introdotte da #Macron vanno studiate, prevedendo magari un ricorso graduale al #greenpass per situazioni… - Penny73070896 : @GiancarloDeRisi È una manifestazione vecchia Comunque se Macron fa sul serio li vediamo abbastanza incazzati anch… - paoliblu : RT @rej_panta: #Francia: anche Bastia ed Ajaccio protestano contro le misure di Macron - Bobbio65M : RT @rej_panta: #Francia: anche Bastia ed Ajaccio protestano contro le misure di Macron - brug71 : RT @rej_panta: #Francia: anche Bastia ed Ajaccio protestano contro le misure di Macron

Comincia a dare i primi risultati la strategia adottata dal presidente per contrastare la diffusione della variante Delta. Tantissime richieste di vaccinazioni a 48 ore dall'introduzione dell'obbligo ...Sandro Gozi, europarlamentare di Renaissance UE, è intervenuto ai microfoni della trasmissione "L'Italia s'è desta", condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cus ...Nel colloquio sono stati affrontati vari temi. Poi il segretario del Carroccio ha raccontanto l'incontro col premier ai giornalisti durante la conferenza stampa ...