(Di mercoledì 14 luglio 2021) Con il Mondiale Endurance 2021 ha debuttato la nuova categoria, che ha preso il posto della Lmp1 nella classe regina delle gare di durata. Tra le vetture di punta del Wec torneremo a vedere i prototipi Porsche, Audi e, addirittura, Ferrari, tutti in pista a partire dal 2023, mentre già dall'anno prossimo correrà anche la Peugeot 9X8, svelata nelle scorse settimane. Insieme con quest'ultima, troverete nella nostra galleria d'immagini le auto chenel weekend del 21 e 22 agosto 2021 sul Circuit de la Sarthe, per l'atteso appuntamento della 24 Ore di Le. Auto che, in Italia, si potranno ammirare dal vivo già nel fine ...

Advertising

viaggiareonthe1 : Le Mans - Le hypercar che vedremo alla 24 Ore FOTO GALLERY - TotalEnergiesIT : Nel motorsport, Peugeot tornerà alla @24hoursoflemans e al @FIAWEC con il prototipo ibrido 'Le Mans Hypercar', il c… - motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (Hypercar in IMSA, ecco com'è la convergenza con le LMDh) è stato pubblicato su Motorm… - CorriereQ : Assalto a Le Mans, la Hypercar Ferrari è una ibrida 4×4 - Carlomrtz : John #elkann dara' il via alla 24H #LeMans24 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Mans hypercar

...aerodinamica a bassa deportanza tipica di Le. La preponderanza a Monza dei lunghi rettilinei in rapporto ai tratti più guidati dovrebbe aprire la forbice prestazionale dai prototipi. ......l'idrogeno fuel - cell è pronto a debuttare in una classe riservata alla 24 ore di Ledel 2024,... con la Scuderia Glickenhaus, impegnata con le suenella classe regina del WEC, che ha ...Dalla nuova Toyota GR010 Hybrid alla Peugeot 9X8, attesa per il prossimo anno, ecco i modelli sviluppati per la nuova categoria Lmh del FIA World Endurance Championship ...Il Mondiale Endurance torna al Tempio della Velocità, per un appuntamento all'insegna della continuità sul fronte del Balance of Performance ...