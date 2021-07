Le Iene: una cantante nata ad Amici verso la conduzione, al posto di Alessia Marcuzzi (FOTO) (Di mercoledì 14 luglio 2021) Elodie Di Patrizi sostituisce Alessia Marcuzzi? Il riumor Un paio di settimane fa Alessia Marcuzzi attraverso i suoi canali social ha annunciato l’addio a Mediaset dopo 25 anni di carriera. Alla presentazione dei palinsesti è emerso, grazie al vicepresidente Pier Silvio Berlusconi, che la Pinella ha declinato le proposte dell’azienda per una questione economica. Con L'articolo provIene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 14 luglio 2021) Elodie Di Patrizi sostituisce? Il riumor Un paio di settimane faattrai suoi canali social ha annunciato l’addio a Mediaset dopo 25 anni di carriera. Alla presentazione dei palinsesti è emerso, grazie al vicepresidente Pier Silvio Berlusconi, che la Pinella ha declinato le proposte dell’azienda per una questione economica. Con L'articolo provda KontroKultura.

Advertising

ElizabethRavag1 : RT @K274863601: @fmmosca2 @ElizabethRavag1 Hai detto bene tranne per l' uso errato di un sostantivo: non sono ' leoni' sono IENE abituate a… - K274863601 : @fmmosca2 @ElizabethRavag1 Hai detto bene tranne per l' uso errato di un sostantivo: non sono ' leoni' sono IENE ab… - Alberind44 : @aAnnanka Un forte dubbio ci assale Non dimenticare che non si è più saputo niente di quei festini particolari,in u… - mariodvis : nel 2021 ancora le iene che cancro mi aspetto come mascotte una balena blu che dica in dialetto ligure BESUGHI BAM… - AndreaDeiaco8 : @InOndaLa7 @lucasappino Avete li il ministro del sagricoltura e non avete una domanda sull' agricoltura, che iene! -