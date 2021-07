Le fan di Berrettini pazze per il tennista: complimenti anche spinti. E’ sessismo? (Di mercoledì 14 luglio 2021) Berrettini è uno degli sportivi del momento e la notorietà ha accresciuto una fan base di tifose del tutto disinteressate al tennis, è sessismo? Domenica scorsa abbiamo celebrato la vittoria dell’Italia a Wembley ed il ritorno della coppa Europea in Italia. La domenica sarebbe stata perfetta se poche ore prima Matteo Berrettini, numero uno del tennis italiano, avesse alzato la coppa a Wimbledon. Davanti a lui, però, c’era un ostacolo insormontabile, quel Novak Djokovic che ha battuto il record di permanenza al primo posto del ranking Atp che aveva frantumato precedentemente Roger Feder e che sembrava inavvicinabile per chiunque. ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 14 luglio 2021)è uno degli sportivi del momento e la notorietà ha accresciuto una fan base di tifose del tutto disinteressate al tennis, è? Domenica scorsa abbiamo celebrato la vittoria dell’Italia a Wembley ed il ritorno della coppa Europea in Italia. La domenica sarebbe stata perfetta se poche ore prima Matteo, numero uno del tennis italiano, avesse alzato la coppa a Wimbledon. Davanti a lui, però, c’era un ostacolo insormontabile, quel Novak Djokovic che ha battuto il record di permanenza al primo posto del ranking Atp che aveva frantumato precedentemente Roger Feder e che sembrava inavvicinabile per chiunque. ...

