Le conseguenze della plastica nei mari (Di mercoledì 14 luglio 2021) Si è conclusa lo scorso sabato, in Puglia, la quarta edizione della spedizione «Difendiamo il mare», il tour di ricerca scientifica e sensibilizzazione organizzato da Greenpeace Italia in collaborazione con CNR-IAS di Genova e Università Politecnica delle Marche. Partito il 21 giugno da Ancona, ha solcato per tre settimane l’Adriatico centro-meridionale a bordo della barca a vela Bamboo della Fondazione Exodus di Don Mazzi per documentare la bellezza e la fragilità del mare e per denunciare come i cambiamenti climatici … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 14 luglio 2021) Si è conclusa lo scorso sabato, in Puglia, la quarta edizionespedizione «Difendiamo il mare», il tour di ricerca scientifica e sensibilizzazione organizzato da Greenpeace Italia in collaborazione con CNR-IAS di Genova e Università Politecnica delle Marche. Partito il 21 giugno da Ancona, ha solcato per tre settimane l’Adriatico centro-meridionale a bordobarca a vela BambooFondazione Exodus di Don Mazzi per documentare la bellezza e la fragilità del mare e per denunciare come i cambiamenti climatici … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

RomaCaputMundi_ : RT @RadioSavana: Governatore della Liguria minaccia pubblicamente coloro che non vogliono vaccinarsi: 'Chi non si vaccina pagherà le conseg… - bellogatto1 : RT @RadioSavana: Governatore della Liguria minaccia pubblicamente coloro che non vogliono vaccinarsi: 'Chi non si vaccina pagherà le conseg… - PG98442169 : RT @RadioSavana: Governatore della Liguria minaccia pubblicamente coloro che non vogliono vaccinarsi: 'Chi non si vaccina pagherà le conseg… - emsiclaire5 : RT @Baol74: Le conseguenze della scellerata gestione di un virus lasciata a 'scienziati' che impongo scelte politiche ed economiche. La pol… - curiosamen : RT @RadioSavana: Governatore della Liguria minaccia pubblicamente coloro che non vogliono vaccinarsi: 'Chi non si vaccina pagherà le conseg… -

Ultime Notizie dalla rete : conseguenze della Draghi e il Ministro Cartabia nel carcere degli orrori "Le pene non possono essere non umane" "Oggi non siamo qui a celebrare trionfi o successi ma piuttosto ad affrontare le conseguenze della nostre sconfitte - ha detto Draghi dopo la visita al carcere -...

Grecia, abusi di potere, calpestato il diritto di protesta Questi cambiamenti avranno conseguenze di vasta portata che dureranno a lungo, oltre la fine della pandemia. Uso illegale della forza durante le proteste Amnesty International ha riscontrato che le ...

FdI: da rapporto Invalsi quadro preoccupante, pesanti le conseguenze della DAD Orizzonte Scuola Il “noi” educativo è alla base dell’istruzione Gravi conseguenze sui bambini che non risparmiano neanche il nostro ... che viene così a mancare e ad acuire una situazione già molto precaria e oltre i limiti della minima resistenza, soprattutto nei ...

Borse Ue, atteso avvio cauto. Pesano i timori sui tassi dopo il balzo dell'inflazione Usa L'ulteriore aumento dei prezzi negli Stati Uniti preoccupa il mercato per i possibili effetti sulla politica monetaria oggi super espansiva della Fed. I titoli di Stato americani a dieci anni risalgon ...

"Le pene non possono essere non umane" "Oggi non siamo qui a celebrare trionfi o successi ma piuttosto ad affrontare lenostre sconfitte - ha detto Draghi dopo la visita al carcere -...Questi cambiamenti avrannodi vasta portata che dureranno a lungo, oltre la finepandemia. Uso illegaleforza durante le proteste Amnesty International ha riscontrato che le ...Gravi conseguenze sui bambini che non risparmiano neanche il nostro ... che viene così a mancare e ad acuire una situazione già molto precaria e oltre i limiti della minima resistenza, soprattutto nei ...L'ulteriore aumento dei prezzi negli Stati Uniti preoccupa il mercato per i possibili effetti sulla politica monetaria oggi super espansiva della Fed. I titoli di Stato americani a dieci anni risalgon ...