Le condizioni di salute di Gino Paoli dopo i concerti saltati

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Ledididestano preoccupazionidi recente. L’artista era atteso in concerto all’Auditorium Parco della Musica di Roma e poi ad Umbria Jazz. Sono stati entrambi gli eventi. Le cause sono legate a motivi di: si parla di una labirintite acuta, un’infiammazione all’orecchio che colpisce una zona interna. Ciò che si sa al momento è cheha accusato un malessere, successivamente gli è stata diagnosticata una labirintite acuta tale da impedirgli di tenere ...

Advertising

valy_s : RT @DavidG__: @46Septdue @valy_s Ufficialmente sono solo 1 su 100000 gli effetti avversi gravi da vaccino ha ragione. Manca sempre però l'a… - Giornaleditalia : Gino Paoli sta male, ecco le condizioni di salute e che cos'ha: annullato il concerto - ludovicaastyles : @sweet_tia_ nella seconda foto lou aveva ricevuto una chiamata riguardante le condizioni di salute di jay - PasqualeMarro : #GinoPaoli sta molto male, le sue condizioni di salute - LucaGiovagnoni : @AleKalkaClick Non mi sovviene l'evento, ma se dovessi basarmi su un piccolo insuccesso a favore delle innumerevoli… -

Ultime Notizie dalla rete : condizioni salute

...negli ultimi sei mesi che ha avuto come scopo quello di valutare le variazioni delle... all'avanguardia e replicabile al fine di assicurare il bisogno di, l'equità nell'accesso all'...... mettersi alla guida quando si è in buonedi, mantenere la concentrazione alla guida, rispettate la velocità e conoscere ledi traffico, così da evitare inconvenienti ...Lavoratori e pensionati sono scesi in piazza con i sindacati confederali per ribadire che il diritto alla salute deve essere assicurato a tutti, garantendo la centralità del serv ...E’ questa la diagnosi attribuita ad una cagnolina di sei mesi che era rimasta piccola a causa della malattia. Le sue condizioni di salute sono apparse disperate, fin dal primo momento, tanto da ...