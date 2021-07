Lazio, Strakosha: “Sarri ci darà nuovi stimoli. Voglio migliorare per continuare a giocare qui” (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il portiere della Lazio, Thomas Strakosha, nel corso di un’intervista rilasciata al canale ufficiale del club biancoceleste, ha parlato dei primi giorni di allenamento con Maurizio Sarri: “A noi non interessa tanto il calendario, sappiamo di essere una squadra forte e dobbiamo essere concentrati su noi stessi. Con il nuovo mister dobbiamo concentrarci a capire le cose che ci chiede, ma il gruppo è felice e unito. Credo capiremo i nuovi concetti molto rapidamente. Prime sensazioni? Il mister chiede tanta intensità in allenamento, mentre i recuperi sono molto brevi e questo mi ha impressionato. Conoscevamo già ... Leggi su sportface (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il portiere della, Thomas, nel corso di un’intervista rilasciata al canale ufficiale del club biancoceleste, ha parlato dei primi giorni di allenamento con Maurizio: “A noi non interessa tanto il calendario, sappiamo di essere una squadra forte e dobbiamo essere concentrati su noi stessi. Con il nuovo mister dobbiamo concentrarci a capire le cose che ci chiede, ma il gruppo è felice e unito. Credo capiremo iconcetti molto rapidamente. Prime sensazioni? Il mister chiede tanta intensità in allenamento, mentre i recuperi sono molto brevi e questo mi ha impressionato. Conoscevamo già ...

