L’Asi: ecco quanto è costata la pandemia allo sport, 12 miliardi in fumo e 200mila posti a rischio (Di mercoledì 14 luglio 2021) L’Asi, le Associazioni sportive e Sociali Italiane, Ente presieduto dal senatore Claudio Barbaro, fa i conti in tasca allo sport messo in ginocchio dalla pandemia. E, dati Istat alla mano, prevede un incremento di spesa sanitaria fino a 71 miliardi di euro nei prossimi anni solo causa dell’aumento della sedentarietà durante la pandemia. Peraltro, annota L’Asi, con oltre 300 giorni di chiusura, circa 12 i miliardi di euro sono già andati in fumo, il 10% delle strutture ha chiuso, un altro 27% è a rischio ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 14 luglio 2021), le Associazioniive e Sociali Italiane, Ente presieduto dal senatore Claudio Barbaro, fa i conti in tascamesso in ginocchio dalla. E, dati Istat alla mano, prevede un incremento di spesa sanitaria fino a 71di euro nei prossimi anni solo causa dell’aumento della sedentarietà durante la. Peraltro, annota, con oltre 300 giorni di chiusura, circa 12 idi euro sono già andati in, il 10% delle strutture ha chiuso, un altro 27% è a...

Advertising

palamini_grazia : RT @GeMa7799: L’Asi, le Associazioni Sportive e Sociali Italiane: ecco quanto è costata la pandemia allo sport, 12 miliardi in fumo e 200mi… - SecolodItalia1 : L’Asi: ecco quanto è costata la pandemia allo sport, 12 miliardi in fumo e 200mila posti a rischio… - GeMa7799 : L’Asi, le Associazioni Sportive e Sociali Italiane: ecco quanto è costata la pandemia allo sport, 12 miliardi in fu… - elonmusk8896 : RT @ASI_spazio: ??Pronti a tornare in pista? Sono arrivati gli accessori della linea sportiva ??????????che l’ASI ha recentemente inaugurato.… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Asi ecco Ecco il satellite italiano che filmerà lo scontro con l'asteroide Didymos della sonda DART Rai News