Lando Norris derubato alla finale di Euro 2020 (Di mercoledì 14 luglio 2021) Domenica 11 luglio si è disputata la finale di Euro 2020 a Wembley. Migliaia di tifosi sono accorsi a vedere e a supportare l'Inghilterra che ha giocato contro l'Italia. Tra gli appassionati, sugli spalti era presente anche Lando Norris che di sicuro non ricorderà con il sorriso la serata. Il pilota McLaren è infatti stato derubato. One Begins: la F1 presenterà l'evento il 15 Luglio : cos'è successo? La serata di domenica 11 luglio è stata di sicuro indimenticabile. Sia per l'Italia di Mancini che ha vinto l'Europeo, sia per l'Inghilterra di Southgate che invece ...

avespartacus : RT @Automoto_it: Brutta avventura per il pilota di Formula 1, che ci ha rimesso anche un orologio del valore di oltre 40000 Euro https://t… - FormulaPassion : #F1: #Ferrari e il rebus #Silverstone - infoitsport : F1, le parole di Lando Norris dopo la grande paura - greenflagita : Lando Norris, andato a Wembley per assistere alla finale degli Europei 2020 tra Inghilterra ed Italia, ha vissuto a… - g_giuseppina : RT @luca79ind: Che bella figura su tutta la linea per gli inglesi.. -