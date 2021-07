L’analisi di Paolucci | “Centrodestra doveva essere alternativa | non starò a guardare”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Tempo di lettura: 4 minuti “Viespoli ha ragione a lamentare la sconfitta che il territorio può subire con la perdita della Dogana a favore di Avellino e non solo per l’ente in sé, ma per la perdita di un disegno strategico di territorio per il quale questo ente avrebbe rappresentato un tassello importante, come fulcro di una ritrovata centralità di Benevento e del Sannio. Non concordo con la questione da lui posta della competizione tra territori, nel senso che segue: i territori vanno dimensionati percompetitivi e la competizione allo stato dell’arte non puòpiù tra Benevento ed Avellino, come è stato fino a qualche decennio fa, pena la ...