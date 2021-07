Lamborghini firma il nuovo motoryacht | prezzo da capogiro

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Arriva una novità interessante in casacon il lancio di unatteso sul mercato, anche se ilè da. I dettagli Grande attesa per il primo Yacht Tecnomar for63, anche a seguito della conferenza stampa di presentazione dell’imbarcazione super lusso che ha visto ospiti tantissimi giornalisti del mondo automobilistico L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Lamborghini firma

Consumatore.com

L'artwork, che porta sia ladi Delaroque che il marchio Bull Days Montecarlo, è stata ... Gli era stato evidenziato il mio lavoro come artista dall'amico Fabio, così mi ha contattato ......la massima potenza e le prestazioni che ci si aspettano dall'unione del motore V12 die ... dalle linee pulite e nette, è ben riconoscibile, fedele all'iconica e distintivagrafica di ...Si tratta del primissimo yacht Tecnomar al mondo realizzato in collaborazione con Lamborghini, un mezzo unico e speciale, a un prezzo da capogiro."A dream" è il termine più usato nella presentazione alla stampa della prima esperienza di auto e yacht con la doppia firma Lamborghini e Tecnomar. Un kit apprezzato dai paperoni che in qualche caso ...