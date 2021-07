L’affondo di Ricciardi: “Obbligo vaccinale per docenti e Ata come i medici. Se non vuoi vaccinarti, non insegni ai bimbi” (Di mercoledì 14 luglio 2021) "Un Obbligo simile a quello che è stato elaborato per i medici" anche per gli insegnanti e il personale scolastico. "Non vuoi vaccinarti, allora non devi andare a insegnare ai bambini, a maggior ragione se questi bambini sono suscettibili". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 14 luglio 2021) "Unsimile a quello che è stato elaborato per i" anche per gli insegnanti e il personale scolastico. "Non, allora non devi andare a insegnare ai bambini, a maggior ragione se questi bambini sono suscettibili". L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : L’affondo di Ricciardi: “Obbligo vaccinale per docenti e Ata come i medici. Se non vuoi vaccinarti, non insegni ai… -

Ultime Notizie dalla rete : L’affondo Ricciardi L’affondo di Ricciardi: “Obbligo per docenti e Ata come i medici. Se non vuoi vaccinarti, non insegni ai bimbi” Orizzonte Scuola