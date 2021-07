Lady Oscar, il 14 luglio moriva la più famosa eroina dei cartoni che si batteva contro gli stereotipi (Di mercoledì 14 luglio 2021) 'Il buon padre voleva un maschietto ma ahimè sei nata tu' dice la sigla italiana dell'omonimo cartone animato che racconta la vicenda di una dei personaggi più amati di sempre, Lady Oscar . Un'eroina ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 14 luglio 2021) 'Il buon padre voleva un maschietto ma ahimè sei nata tu' dice la sigla italiana dell'omonimo cartone animato che racconta la vicenda di una dei personaggi più amati di sempre,. Un'...

Advertising

Giustogiusti1 : Comunque il fatto che Lady Oscar sia morta proprio oggi è Transfobia - gameoftroses : RT @Cabbot_: Oggi è il 232esimo anniversario della morte di Lady Oscar François de Jarjayes. Il tuo sacrificio non verrà mai dimenticato. ??… - lizgrenat : oggi a lutto per la coerenza di Loki e soprattutto per Lady Oscar, pietra miliare della realizzazione pre adolescenziale di molt* - SoleLoSa : RT @HuertDeAuteuil: 14 luglio Tutto il mondo: presa della bastiglia Italia: LADY OSCAR DAY - Hygbor : @Majin79 'Una spada per lady Oscar' stocazzo. L'unica, vera sigla è quella originale dei Cavalieri del Re. Punto. -