La youtuber cubana Dina Stars è stata arrestata mentre era in diretta tv

Durante il pomeriggio di ieri, 13 luglio 2021, la youtuber cubana Dina Stars è stata arrestata dalla polizia mentre stava rilasciando un'intervista in diretta al programma televisivo spagnolo «Todo es mentira» sulle proteste in corso nel Paese. LEGGI ANCHE > Cuba, nella nuova costituzione non ci sarà più spazio per il comunismo La testimonianza della youtuber cubana sui fatti Dina Stars è una giovane ragazza cubana il cui canale YouTube conta 36200 iscritti.

