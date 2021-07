La TV cambia volto (Di mercoledì 14 luglio 2021) Incontrada, Marcuzzi, Tatangelo La prossima stagione tv cambia volto. Anzi volti. Mai come quest’anno si è avvertito il fermento attorno a nuove conduzioni e sostituzioni. Se in casa Sky X Factor e Guess My Age hanno trovato da tempo i loro nuovi padroni di casa (rispettivamente Ludovico Tersigni – che sostituisce Alessandro Cattelan approdato in Rai e su Netflix – e Max Giusti) e la Rai ha dovuto fare i conti con l‘epocale addio di Magalli ai Fatti Vostri (rimpiazzato da Anna Falchi), a Mediaset dopo anni di “immobilismo” qualcosa è cambiato (qui i palinsesti di Canale 5). Le poltrone più ghiotte sono quelle di Striscia la Notizia. Da ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 14 luglio 2021) Incontrada, Marcuzzi, Tatangelo La prossima stagione tv. Anzi volti. Mai come quest’anno si è avvertito il fermento attorno a nuove conduzioni e sostituzioni. Se in casa Sky X Factor e Guess My Age hanno trovato da tempo i loro nuovi padroni di casa (rispettivamente Ludovico Tersigni – che sostituisce Alessandro Cattelan approdato in Rai e su Netflix – e Max Giusti) e la Rai ha dovuto fare i conti con l‘epocale addio di Magalli ai Fatti Vostri (rimpiazzato da Anna Falchi), a Mediaset dopo anni di “immobilismo” qualcosa èto (qui i palinsesti di Canale 5). Le poltrone più ghiotte sono quelle di Striscia la Notizia. Da ...

