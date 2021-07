La transazione Ecologia di Bruxelles fatta di idee e nuove tasse (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ridurre la dipendenza economica dai combustibili fossili. Questo l'obiettivo del piano "Fit for 55" presentato dalla Commissione europea e paragonato dal Presidente, Ursula Von der Leyen, all'arrivo "dell'uomo sulla Luna". L'Europa è il "primo continente che presenta un'architettura per realizzare gli obiettivi climatici, che rappresenta un terzo del bilancio Ue, più di 500 miliardi di euro, a cui si aggiungono gli stanziamenti nazionali. Le emissioni di carbonio devono avere un prezzo, sappiamo che dare un prezzo al carbonio funziona", spiega la von der Leyen, durante la conferenza stampa di presentazione del pacchetto "Fit for 55" della Commissione europea. Si preannunciano dunque ... Leggi su panorama (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ridurre la dipendenza economica dai combustibili fossili. Questo l'obiettivo del piano "Fit for 55" presentato dalla Commissione europea e paragonato dal Presidente, Ursula Von der Leyen, all'arrivo "dell'uomo sulla Luna". L'Europa è il "primo continente che presenta un'architettura per realizzare gli obiettivi climatici, che rappresenta un terzo del bilancio Ue, più di 500 miliardi di euro, a cui si aggiungono gli stanziamenti nazionali. Le emissioni di carbonio devono avere un prezzo, sappiamo che dare un prezzo al carbonio funziona", spiega la von der Leyen, durante la conferenza stampa di presentazione del pacchetto "Fit for 55" della Commissione europea. Si preannunciano dunque ...

Advertising

zazoomblog : La transazione Ecologia di Bruxelles fatta di idee e nuove tasse - #transazione #Ecologia #Bruxelles - statodelsud : La transazione Ecologia di Bruxelles fatta di idee e nuove tasse - Pino__Merola : La transazione Ecologia di Bruxelles fatta di idee e nuove tasse - SARDASEU : RT @avimmaisacap: @MiTE_IT @marino29b E secondo voi quella piantina lì in mezzo quanto durerà? Fateci la cortesia di non prenderci per i fo… -