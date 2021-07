La sfilata della Nazionale nel centro di Roma non era autorizzata. Il prefetto Piantedosi: “Patti non rispettati. Avevamo detto no all’autobus scoperto”. La replica della Figc: “Scelta condivisa” (Di mercoledì 14 luglio 2021) “Avevamo negato il permesso a festeggiare la vittoria dell’Italia agli Europei sull’autobus scoperto, ma i Patti non sono stati rispettati”. E’ quanto ha detto al Corriere il prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, confermando che nei giorni precedenti alla festa per la vittoria della Nazionale a Euro2020 (leggi l’articolo) era stato convocato un tavolo al quale aveva preso parte anche la Federcalcio. “La Figc chiedeva di consentire agli atleti della ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 14 luglio 2021) “negato il permesso a festeggiare la vittoria dell’Italia agli Europei sull’autobus, ma inon sono stati”. E’ quanto haal Corriere ildi, Matteo, confermando che nei giorni precedenti alla festa per la vittoriaa Euro2020 (leggi l’articolo) era stato convocato un tavolo al quale aveva preso parte anche la Federcalcio. “Lachiedeva di consentire agli atleti...

