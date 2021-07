La rivelazione di Maguire | ' Mio padre calpestato nella rissa di Wembley'

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Emerge un triste scenario dalla finale di Euro2020 tra Italia e Inghilterra, in scena a. L'euforia inglese del pre partita si è trasformata in veri e propri scontri violenti , con molti ...

Advertising

MichiWelles : @FBiasin Chiellini per me è stato migliore di Bonucci e Maguire, un posto lo deve avere. A destra Mahele è stata un… -

Ultime Notizie dalla rete : rivelazione Maguire

Corriere dello Sport.it

È proprio in mezzo a questa rissa che si è ritrovato coinvolto il padre 56enne di Harry. Il ragioniere si è ritrovato bloccato al pavimento, con due costole rotte , dopo che la folla ha ...LadiA rivelare l'accaduto ci ha pensato proprio il figlio Harry, intervistato ai microfoni del 'The Sun': ' non è stata un'esperienza piacevole. Mio padre è stato anche ...Il difensore dei Tre Leoni ha raccontato i momenti spaventosi vissuti dal padre Alan nella notte della finale contro l'Italia ...Da Walker alla rivelazione Pedri, l'11 ideale è azzurro ma non solo. Bonucci&Chiellini una ditta, Spinazzola oltre il limite, Jorginho ...