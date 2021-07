La riforma della Giustizia civile non incentiva l’Arbitro Bancario e Finanziario | l’incubo ritorna

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 luglio 2021) di Fabio Barbieri C’era una volta, uno strumento di tutela rapido ed economico (il costo per procedere ad un ricorso è di 20 euro) e quindi democratico, che consentiva di risolvere al di fuori dei Tribunali le controversie tra cittadini e intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari. Un supereroe per i risparmiatori, con super poteri quali le competenze tecniche bancarie e finanziarie usate per difenderli dagli errori del mondoe che, con altrettanto rigore, li bacchettava quando chiedevano ciò che non avrebbero dovuto. Uno dei ...