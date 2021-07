La Regione Toscana ha integrato il prezzario dei lavori pubblici anche per i lavori privati (Di mercoledì 14 luglio 2021) Con una delibera presentata dall’assessore ai rapporti con gli enti locali, agli appalti e all’attività contrattuale, Stefano Ciuoffo, la Giunta regionale ha approvato l’addendum al prezzario dei lavori della Toscana del 2021. Il prezzario 2021, che era già entrato, come ogni anno, regolarmente in vigore il primo gennaio, trovava per la prima volta applicazione, oltre che per i lavori pubblici anche per quelli privati. Per far fronte alle numerose richieste del territorio e per agevolarne l’utilizzo, si è deciso di ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 14 luglio 2021) Con una delibera presentata dall’assessore ai rapporti con gli enti locali, agli appalti e all’attività contrattuale, Stefano Ciuoffo, la Giunta regionale ha approvato l’addendum aldeidelladel 2021. Il2021, che era già entrato, come ogni anno, regolarmente in vigore il primo gennaio, trovava per la prima volta applicazione, oltre che per iper quelli. Per far fronte alle numerose richieste del territorio e per agevolarne l’utilizzo, si è deciso di ...

muoversintoscan : #buongiorno da @muoversintoscan. Info sulla mobilità in @regionetoscana 7 giorni su 7 dalle 7 alle 20… - viciocort : RT @TIG_italia: Il Toscana Digital Summit termina qui, grazie per averci accompagnato numerosi in questo viaggio di ricerca dell’“anima del… - brrivv1 : RT @GlosweetyGlo: @brrivv1 @bioccolo Anche nel mio settore, in Regione Toscana, abbiamo aumentato la produttività. - IlMici8 : @Hazydavey38 @luci69dc Per gli over 60 anche in Toscana dove è un disastro (forse la peggiore regione in Italia) non ci sono stati problemi - Flovecc : @BrainuserIt @GiulioAnichini @micheleboldrin anche a Lucca si può fare il vaccino in farmacia, chiamare direttament… -