La polizia di Manchester ha arrestato un uomo sospettato di razzismo sui social dopo la finale (Di mercoledì 14 luglio 2021) La polizia di Manchester ha arrestato un uomo di 37 anni, residente ad Ashton upon Mersey. L'uomo è sospettato di aver pubblicato uno dei tanti messaggi razzisti sui social media dopo che l'Inghilterra ha perso la finale degli Europei con l'Italia. In Inghilterra i messaggi razzisti si sono abbattuti sui tre calciatori, tutti neri, che hanno sbagliati i rigori: Rashford, Sancho e Saka. Rashford ha risposto su Instagram con un messaggio duro e toccante. «L'uomo è stato preso in custodia e l'indagine continua», hanno detto ...

