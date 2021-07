La petizione online per far giocare nuovamente Italia-Inghilterra ha raggiunto 125 mila firme

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Ebbene sì, esiste – da ieri – unamessa su Change.org da un tifoso inglese molto poco sportivo. Chiariamolo subito: laper far rila finale di Euro 2020,, esiste ma non ha ovviamente nessun tipo di valenza. Può solo far capire quante persone poco sportive – o rosicone, come si direbbe a Roma – ci sono tra i tifosi inglesi. Un modo come un altro, quello della, di continuare a parlare della questione, con l’attenzione che rimane alta per Euro 2020 sui social ...