La pandemia ha cambiato il mercato immobiliare | “Balconi e giardini diventano un must”

"La pandemia ha profondamente modificato il mercato immobiliare: sono cambiate le esigenze della clientela, che preferisce ambienti più grandi e meglio vivibili, anche in periferia, con giardini e Balconi". Così il geometra Oscar Locatelli, titolare dell'omonimo Studio immobiliare, illustra le ultime evoluzioni relative alla compravendita delle case. "Rispetto a un anno fa – spiega Locatelli – le esigenze dei clienti sono differenti. È mutato il modo di vivere la propria abitazione: se prima dello scoppio dell'epidemia gran parte delle persone trascorreva molto tempo fuori casa, nei mesi ...

