La moglie scopre il tradimento del marito grazie ad un dettaglio che ha notato in questo selfie (Di mercoledì 14 luglio 2021) Una donna ha scoperto che il marito la tradiva grazie a due foto che il fedifrago le ha spedito. Come ha fatto a scoprirlo? grazie ad alcuni indizi disseminati nelle foto incriminate. L’uomo infatti, si trovava lontano da casa per motivi di lavoro, pertanto alloggiava nell’albergo di un casinò: nel farsi le foto davanti alla specchiera del bagno però, non ha prestato sufficiente attenzione agli oggetti compromettenti presenti nella stanza. Ecco il selfie compromettente: riuscite a trovare gli indizi? Una donna ha scoperto il tradimento del marito grazie a ... Leggi su viaggiarealverde (Di mercoledì 14 luglio 2021) Una donna ha scoperto che illa tradivaa due foto che il fedifrago le ha spedito. Come ha fatto a scoprirlo?ad alcuni indizi disseminati nelle foto incriminate. L’uomo infatti, si trovava lontano da casa per motivi di lavoro, pertanto alloggiava nell’albergo di un casinò: nel farsi le foto davanti alla specchiera del bagno però, non ha prestato sufficiente attenzione agli oggetti compromettenti presenti nella stanza. Ecco ilcompromettente: riuscite a trovare gli indizi? Una donna ha scoperto ildela ...

Advertising

marinellafly12 : RT @MikeZapMG: @MassimoUngaro ...e una moglie finalmente scopre cos'è l'orgasmo... #Draghi - MikeZapMG : @MassimoUngaro ...e una moglie finalmente scopre cos'è l'orgasmo... #Draghi - Carbonfire10 : Si scopre che la moglie del promotore #bonusmatrimonio , un certo #Borghi ( Lega) , gestisce un’agenzia che organi… - zan62 : RT @tordi_luciano: @zan62 Hai presente come si sente il marito/moglie che scopre di essere tradito/a continuamente da anni? Ecco, per le ta… - tordi_luciano : @zan62 Hai presente come si sente il marito/moglie che scopre di essere tradito/a continuamente da anni? Ecco, per… -