“La malattia di Lyme | un fenomeno rarissimo Ecco come difendersi dal morso delle zecche”

Come aiutare Federica vittima della sindrome di. A Federica Monte, 23 anni di Recco , da pochi mesi è stata diagnostica la sindrome di, una gravecausata dal morso della zecca. Questaprovoca tachicardia, arresti cardiaci e problemi neurologici. Il sindaco Gandolfo : "In Comune stanno arrivando molte telefonate.Come aiutare Federica a curare la sindrome di. A Federica Monte, 23 anni di Recco, da pochi mesi è stata diagnostica la sindrome di, una gravecausata dal morso della zecca. Questaprovoca tachicardia, arresti cardiaci e problemi neurologici. Il sindaco Gandolfo: "In Comune stanno arrivando molte telefonate. ...Il dottor Antonio Di Biagio, dirigente della clinica di Malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova, spiega in cosa consiste la malattia di Lyme, la rara patologia che si può contrarre dopo ...Genova – La storia di Federica Monti, ragazza di 23 anni di Recco che è stata colpita dalla malattia di Lyme dopo il morso di una zecca, ha acceso i riflettori su una patologia rara e quasi ...