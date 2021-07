La guerra scientifica contro il biodinamico (Di mercoledì 14 luglio 2021) Non lo sapevamo, ma per coltivare la terra servono cornoletame, cornosilice, vesciche di cervo rosso, sotto i buoni auspici dell'astrologia. Almeno, questi sono alcuni dei principi su cui basa l'agricoltura biodinamica: la nuova frontiera dell'agroecologia, ulteriore passo in avanti verso una sempre maggiore «sostenibilità agricola», come richiesto dai principi della nuova strategia europea del Farm to fork. Tutto ciò contribuirebbe a creare quel perfetto «equilibrio cosmico» che permette la piena sintonia fra natura, terreno e uomini. Che poi tutto questo abbia effetti sulla qualità dei prodotti è cosa ancora tutta da dimostrare. Ma non importa: nei mesi scorsi il Senato ha approvato ... Leggi su panorama (Di mercoledì 14 luglio 2021) Non lo sapevamo, ma per coltivare la terra servono cornoletame, cornosilice, vesciche di cervo rosso, sotto i buoni auspici dell'astrologia. Almeno, questi sono alcuni dei principi su cui basa l'agricoltura biodinamica: la nuova frontiera dell'agroecologia, ulteriore passo in avanti verso una sempre maggiore «sostenibilità agricola», come richiesto dai principi della nuova strategia europea del Farm to fork. Tutto ciò contribuirebbe a creare quel perfetto «equilibrio cosmico» che permette la piena sintonia fra natura, terreno e uomini. Che poi tutto questo abbia effetti sulla qualità dei prodotti è cosa ancora tutta da dimostrare. Ma non importa: nei mesi scorsi il Senato ha approvato ...

