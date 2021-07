La grandine ha rincretinito il Nord Italia. Riapre il manicomio

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Allora, parliamoci chiaro, le grandinate di ieri tra Cremona, Lodi e Mantova sono state tra le più devastanti della storia. La numero uno delle grandinate la racconta Plinio il giovane. Campagna di Tracia: sul limes del Danubio arrivò una scarica di angurie di ghiaccio che ridusse l'accampamento romano in un gabinetto pubblico. Chi pigliava sulla zucca una bestia di ghiaccio rimaneva scemo per sempre. Ecco: le intensità delle grandinate si basano sul numero delle persone colpite e diventate sceme. Sulla carta di identità c'è nelle note personali: “scemo per grandinata”. Sulla Colonna traiana viene descritto l'episodio: gli scudi dei legionari venivano trapassati da quelle bombe di ghiaccio ...