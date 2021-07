La fortuna bacia la Campania | vinti oltre 34mila euro al Lotto

Leggi su teleclubitalia

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Lala. Unto giocato ha centrato una quaterna del valore di 34.285, 71. Lo riferisce Agipronews. La giocata vincente è stata convalidata a San Cipriano Picentino, in provincia di Salerno. In tutta Italia sono state distribuite vincite perL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.