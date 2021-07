La finale Italia-Inghilterra in replica domani su Rai1 in prima serata (Di mercoledì 14 luglio 2021) L'esultanza degli azzurri La finale che ha fatto emozionare e palpitare oltre 20 milioni di Italiani, incollati davanti al video, torna su Rai1. Con un’operazione inedita per una generalista, possiamo anticiparvi che la la rete diretta da Stefano Coletta domani riproporrà in prima serata la finale Italia-Inghilterra che ha portato il tricolore sul tetto d’Europa. Una scelta dettata probabilmente, oltreché dall’evento “storico” e dal periodo di magra estivo, dall’exploit che nella giornata di lunedì hanno segnato tutti i programmi ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 14 luglio 2021) L'esultanza degli azzurri Lache ha fatto emozionare e palpitare oltre 20 milioni dini, incollati davanti al video, torna su. Con un’operazione inedita per una generalista, possiamo anticiparvi che la la rete diretta da Stefano Colettariproporrà inlache ha portato il tricolore sul tetto d’Europa. Una scelta dettata probabilmente, oltreché dall’evento “storico” e dal periodo di magra estivo, dall’exploit che nella giornata di lunedì hanno segnato tutti i programmi ...

