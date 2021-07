La festa di benvenuto a Luna emoziona Belen e Antonino

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Dopo l’emozione per la nascita dioggi perc’è l’emozione immensa del ritorno a casa. La villa in cui tutta la famiglia sta trascorrendo l’estate è stata addobbata con tanto rosa e dettagli dolcissimi. Il fiocco rosa mostrato da nonna Veronica e l’immensa tenerezza di Santiago eMarì sul divano mentre si conoscono, è il loro primo incontro. Un ricamo con tutte le informazioni della piccola di casa, è da appendere o conservare: “E’ nataMarì lunedì 12 luglio 2021 alle ore 00,47 – 47 cm e 2980 grammi”. Tanti orsetti in casa, tanti palloncini bianchi e rosa, le candele, i ...

Advertising

zazoomblog : Belen Luna Marì arriva a casa: la festa di benvenuto e il primo incontro con Santiago ( - #Belen #arriva #casa:… - iltirreno : Hanno scelto la zona di Castagneto per festeggiare il primo anno di matrimonio ma il benvenuto non è stato dei migl… - offycrm : magari quando saremo un po' di più faremo pure una festa di benvenuto - ilfoglio_it : Viaggio nelle cucine dove si 'cuoce' la politica, tra salsicce e patatine. 'L'esperienza al governo? Dobbiamo riaff… - indicedilettura : RT @chiara_valerio: quando uno scrittore torna alla narrativa, e scrive un romanzo, dopo aver scritto racconti tutta la vita, è un giorno d… -

Ultime Notizie dalla rete : festa benvenuto

Laè stata preparata grazie all'aiuto di professionisti e tutto era perfettamente in tema: c'erano lune ovunque! Il video realizzato da Belen delladialla piccola Luna Marì è ...Ecco la prima foto della figlia di Belen e Antonino: La primadi Luna Marì Come vuole la tradizione, Belen, Antonino e la piccola Luna Marì sono stati accolti da un party di. La ...Negli ultimi anni è diventata un’usanza, o una moda, dare il benvenuto a casa ai nuovi nati addobbando la casa a festa. Non un semplice striscione con scritto “Benvenuto”, di quelli che magari si sono ...Santiago De Martino, primogenito di Belen Rodriguez, ha incontrato per la prima volta la sorellina Luna Marì. La showgirl ha postato sul social una foto in cui il bambino tiene in braccio la neonata.