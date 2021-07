“La festa dell’Italia sul bus scoperto era vietata. La Figc non ha rispettato i patti” (Di mercoledì 14 luglio 2021) “La festa dell’Italia sul bus? Era vietata. La Figc non ha rispettato i patti”. In una clamorosa intervista del Corriere della Sera, il prefetto di Roma Matteo Piantedosi lancia gravi accuse alla Federcalcio, in sostanza: non ha rispettato l’impegno a evitare la sfilata con il pullman della Nazionale italiana dopo la vittoria agli Europei, e teme “per le possibili conseguenze che potrebbero verificarsi nelle prossime settimane” legate al virus e alla sempre più temuta variante Delta. Pare inoltre che Leonardo Bonucci e il capitano Giorgio Chiellini avrebbero fatto ... Leggi su tpi (Di mercoledì 14 luglio 2021) “Lasul bus? Eranon ha”. In una clamorosa intervista del Corriere della Sera, il prefetto di Roma Matteo Piantedosi lancia gravi accuse alla Federcalcio, in sostanza: non hal’impegno a evitare la sfilata con il pullman della Nazionale italiana dopo la vittoria agli Europei, e teme “per le possibili conseguenze che potrebbero verificarsi nelle prossime settimane” legate al virus e alla sempre più temuta variante Delta. Pare inoltre che Leonardo Bonucci e il capitano Giorgio Chiellini avrebbero fatto ...

